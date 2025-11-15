الأحد 16 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مصر تطالب بالانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

نازحون يعودون إلى منازلهم المدمرة شمال غزة (أرشيفية)
16 نوفمبر 2025 01:54

القاهرة (وكالات) 

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، ضرورة أن يحترم طرفي النزاع كافة التزاماتهما، للبدء في المرحلة الثانية من اتفاق غزة في إطار الأهمية البالغة لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 
جاء ذلك، في اتصال هاتفي تلقاه عبد العاطي من إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، وفق المتحدث باسم الخارجية المصرية، تميم خلاف. 
ووفقاً للمتحدث، تناول الاتصال المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، حيث أكد الجانبان أهمية ضمان أن يسهم القرار في تثبيت إنهاء الحرب وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. 
كما تناول الوزيران البيان الصادر الجمعة، الذي عكس الدعم لاعتماد مشروع القرار، مشيراً إلى التوافق الإقليمي والدولي على المضي في تنفيذ الخطة التي تم إطلاقها خلال قمة شرم الشيخ للسلام. كما استعرض عبد العاطي جهود بلاده لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، داعياً نظيره الباكستاني إلى المشاركة الفعالة في الحدث.

