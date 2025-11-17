أوكرانيا تشتري عشرات المقاتلات وأنظمة دفاع جوي من فرنسا

وقّع الرئيسان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون في قاعدة جوية قرب العاصمة باريس، اليوم الاثنين، "إعلان نوايا" يمهّد لشراء أوكرانيا مستقبلا مقاتلات فرنسية من طراز "رافال"، قد يصل عددها إلى نحو مئة، إلى جانب أنظمة دفاع جوي من الجيل الجديد، في خطوة ستكون الأولى من نوعها لكييف.

واستقبل ماكرون نظيره الأوكراني في قاعدة "فيلاكوباي"، حيث قدّم صناعيون للطرف الأوكراني، الطائرة المقاتلة الفرنسية "رافال" مع أنظمتها التسليحية، والجيل الجديد من نظام الدفاع الجوي "سامب-تي" (SAMP-T)، إضافة إلى عدة أنظمة مسيّرات.

ووقّع الرئيسان "إعلان نوايا يتعلق بالتعاون حول شراء أوكرانيا معدات دفاعية فرنسية".

وكان زيلينسكي وصف، أمس الأحد عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، الاتفاق بأنه "تاريخي" ينصّ على "تعزيز كبير" لقدرات كييف في "الطيران القتالي والدفاع الجوي ومعدات دفاعية أخرى".

وقال الإليزيه إن الاتفاق، الذي يمتدّ "على أفق يقارب عشر سنوات"، يفتح الباب أمام عقود مستقبلية لـ"اقتناء أوكرانيا معدات دفاعية فرنسية" جديدة، تشمل "نحو 100 طائرة رافال مع منظومتها التسليحية"، بالإضافة إلى منظومات أخرى بينها نظام الدفاع الجوي "سامب-تي" (SAMP-T) من الجيل الجديد قيد التطوير، وأنظمة رادار وطائرات مسيّرة.

وبحسب الرئاسة الفرنسية، يهدف هذا الاتفاق إلى "وضع التميّز الفرنسي في الصناعات الدفاعية في خدمة الدفاع عن أوكرانيا" وعن "أجوائها".

يزور الرئيس الأوكراني فرنسا ضمن جولة صغيرة يقوم بها إلى حلفاء غربيين لبلاده من أجل الحصول على أسلحة.

وأبرم في هذا السياق اتفاقية حول الطاقة مع اليونان، أمس الأحد، على أن ينتقل غدا الثلاثاء إلى إسبانيا.

وكان الرئيس الأوكراني وقع، الشهر الماضي، رسالة نوايا لشراء ما بين مئة و150 مقاتلة سويدية من طراز "غريبن".

وتملك أوكرانيا منظومة من طراز "ستامب-تي" الحالي القادر على التصدي لمقاتلات وصواريخ كروز وصواريخ بالستية تكتيكية، غير أن منظومة الجيل الجديد التي ستتوافر عام 2027، تملك قدرات أوسع على اعتراض الصواريخ.