الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا تشتري عشرات المقاتلات وأنظمة دفاع جوي من فرنسا

ماكرون وزيلينسكي يوقعان الاتفاق
17 نوفمبر 2025 18:12

وقّع الرئيسان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون في قاعدة جوية قرب العاصمة باريس، اليوم الاثنين، "إعلان نوايا" يمهّد لشراء أوكرانيا مستقبلا مقاتلات فرنسية من طراز "رافال"، قد يصل عددها إلى نحو مئة، إلى جانب أنظمة دفاع جوي من الجيل الجديد، في خطوة ستكون الأولى من نوعها لكييف.
واستقبل ماكرون نظيره الأوكراني في قاعدة "فيلاكوباي"، حيث قدّم صناعيون للطرف الأوكراني، الطائرة المقاتلة الفرنسية "رافال" مع أنظمتها التسليحية، والجيل الجديد من نظام الدفاع الجوي "سامب-تي" (SAMP-T)، إضافة إلى عدة أنظمة مسيّرات.
ووقّع الرئيسان "إعلان نوايا يتعلق بالتعاون حول شراء أوكرانيا معدات دفاعية فرنسية".
وكان زيلينسكي وصف، أمس الأحد عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، الاتفاق بأنه "تاريخي" ينصّ على "تعزيز كبير" لقدرات كييف في "الطيران القتالي والدفاع الجوي ومعدات دفاعية أخرى".
وقال الإليزيه إن الاتفاق، الذي يمتدّ "على أفق يقارب عشر سنوات"، يفتح الباب أمام عقود مستقبلية لـ"اقتناء أوكرانيا معدات دفاعية فرنسية" جديدة، تشمل "نحو 100 طائرة رافال مع منظومتها التسليحية"، بالإضافة إلى منظومات أخرى بينها نظام الدفاع الجوي "سامب-تي" (SAMP-T) من الجيل الجديد قيد التطوير، وأنظمة رادار وطائرات مسيّرة.
وبحسب الرئاسة الفرنسية، يهدف هذا الاتفاق إلى "وضع التميّز الفرنسي في الصناعات الدفاعية في خدمة الدفاع عن أوكرانيا" وعن "أجوائها".
يزور الرئيس الأوكراني فرنسا ضمن جولة صغيرة يقوم بها إلى حلفاء غربيين لبلاده من أجل الحصول على أسلحة.
وأبرم في هذا السياق اتفاقية حول الطاقة مع اليونان، أمس الأحد، على أن ينتقل غدا الثلاثاء إلى إسبانيا.
وكان الرئيس الأوكراني وقع، الشهر الماضي، رسالة نوايا لشراء ما بين مئة و150 مقاتلة سويدية من طراز "غريبن".
وتملك أوكرانيا منظومة من طراز "ستامب-تي" الحالي القادر على التصدي لمقاتلات وصواريخ كروز وصواريخ بالستية تكتيكية، غير أن منظومة الجيل الجديد التي ستتوافر عام 2027، تملك قدرات أوسع على اعتراض الصواريخ.

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يلتقي وزير العدل الفرنسي
سيف بن زايد يلتقي وزير العدل الفرنسي
المصدر: وكالات
أوكرانيا
فرنسا
تسليح
مقاتلات رافال
أنظمة دفاع جوي
توقيع اتفاق
آخر الأخبار
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
الترفيه
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
اليوم 13:10
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
اليوم 13:07
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
الترفيه
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
اليوم 13:05
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
الترفيه
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
اليوم 12:58
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©