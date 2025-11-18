الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

البرازيل تدعو في"كوب 30" إلى إيجاد حلول للاحتباس الحراري

خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30 في بيلم، ولاية بارا، البرازيل
18 نوفمبر 2025 12:07

دعت البرازيل، الدولة المضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30)، دول العالم في رسالة مباشرة إلى الانتقال إلى مرحلة أسرع بالتفاوض وإيجاد حلول للاحتباس الحراري العالمي.
وجاءت الرسالة التي صدرت في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، خلال الأسبوع الحاسم الأخير للمؤتمر الذي تم الإعلان عنه كقمة تاريخية للمناخ والذي انعقد لأول مرة على الإطلاق وسط غابات الأمازون المطيرة.
وجاءت الرسالة أيضا اليوم الثلاثاء، قبل خطب لوزراء بارزين.
وتضم الأسماء الرئيسية ممثلين عن دول أوروبية مؤثرة، مثل وزير الطاقة البريطاني  إيد ميليباند، والنائبة الأولى لرئيس الوزراء الهولندي صوفي هيرمانز. وسوف يتحدث المزيد من القادة من دول الجزر الصغيرة والدول النامية مثل باربادوس وبنجلاديش.
وتطلب الرسالة من القادة بحث جوانب كثيرة من اتفاق محتمل مساء اليوم الثلاثاء، بعمق أكبر حتى يتم تحقيق الكثير قبل اتخاذ القرارات النهائية بحلول يوم الجمعة المقبل، موعد انتهاء المؤتمر.
ويعزز التوجيه الذي أصدرته البرازيل للمؤتمر الآمال في اتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتباس الحراري. وقال رئيس المؤتمر كوريا دو لاجو اليوم الثلاثاء،:هناك تنازلات مهمة نتوقعها من جميع الأطراف.

