الأخبار العالمية

حريق ضخم في اليابان يخلف أضراراً كبيرة ويجبر سكاناً على الإخلاء

دخان بعد حريق وقع في منطقة سكنية بالقرب من ميناء ساجانوسيكي في مدينة أويتا باليابان
19 نوفمبر 2025 15:09

كافحت فرق الإطفاء ومروحيات عسكرية صباح اليوم الأربعاء حريقا خرج عن السيطرة وانتشر في حي سكني في جنوب غربي اليابان، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخر وأجبر أكثر من 170 شخصا على الإخلاء.
وقال فريق الاستجابة للكوارث بمحافظة أويتا إن الحريق ألحق أضرارا بما لا يقل عن 170 منزلا، وتم العثور على جثة، قد تكون لرجل كان مفقودا، كما تعرضت امرأة لإصابة طفيفة. وتم إرسال عشرات سيارات الإطفاء وأكثر من 200 إطفائي لمكافحة الحريق، الذي لم تتم السيطرة عليه بالكامل بعد نحو 20 ساعة من اندلاعه.

وأرسلت قوة الدفاع الذاتي البرية مروحيتين عسكريتين من طراز "يو إتش 1" للمساعدة. وبدأ الحريق مساء الثلاثاء أثناء هبوب رياح قوية بالقرب من ميناء صيد في مدينة أويتا، وانتشر لاحقا إلى الغابة المحيطة.

وتقع أويتا في جزيرة كيوشو الجنوبية. وأفادت وكالة الإطفاء وإدارة الكوارث اليابانية بأن الحريق انتشر في غابة، ليحدث أضرارا بحوالي 12 فدانا. وأضافت الوكالة أن السلطات ما زالت تحقق في سبب الحريق وكيفية انتشاره. وعرضت لقطات تلفزيونية يابانية دخانا يتصاعد من مساحات شاسعة من الأراضي المليئة بالمنازل المدمرة والمتضررة، إلا أن ألسنة اللهب البرتقالية اختفت بحلول منتصف النهار. وذكرت محافظة أويتا أن حوالي 260 منزلا ظلوا بدون كهرباء بعد ظهر الأربعاء.
وأفادت واحدة من سكان المنطقة لوكالة كيودو الإخبارية بأنها فرت بسرعة دون أن تحمل الكثير من أغراضها لأن الحريق "انتشر في لمح البصر".
ونشرت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بيانا على منصة إكس أعربت فيه عن تعاطفها مع المتضررين من الحريق وتعهدت "بتقديم أقصى قدر ممكن من الدعم".

