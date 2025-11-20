«الصحة العالمية»: تطعيم 10 آلاف طفل ضد أمراض مختلفة في غزة

غزة (الاتحاد)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تمكّنت من تقديم اللقاحات ضد أمراض مختلفة لـ 10 آلاف طفل في قطاع غزة في إطار حملة أطلقتها في 9 نوفمبر، هدفها تطعيم أكثر من 40 ألف طفل.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، على منصة «إكس»، أن منظمته و«منظمات شريكة أخرى طعّمت أكثر من 10 آلاف طفل دون سن الثالثة في غزة خلال الأيام الثمانية الأولى من حملة التطعيم التي أطلقت في 9 نوفمبر، والتي تستمر حتى يوم غد السبت». وقال إن «هدف الحملة هو تلقيح أكثر من 40 ألف طفل». وأوضح أن الحملة تجري بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف» ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ووزارة الصحة في قطاع غزة.