أوكرانيا تنشر بيانا بشأن "مشروع خطة" أميركية للسلام

كشفت كييف، الخميس، أنّها تلقت من الولايات المتحدة "مشروع خطة" لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، مؤكدة استعدادها للعمل في شكل "بنّاء" مع واشنطن.

وقالت الرئاسة الأوكرانية، في منشور عبر تطبيق "تلغرام"، إنّ "الرئيس الأوكراني تلقّى رسميا مشروع خطة من الولايات المتحدة يمكن، وفقا للتقييم الأميركي، أن يحيي (المساعي) الدبلوماسية".

وأوضحت أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يعتزم أن يناقش مع نظيره الأميركي دونالد ترامب "خلال الأيام المقبلة الإمكانات الدبلوماسية المتاحة وأبرز النقاط الضرورية من أجل السلام".

وأضافت الرئاسة "نحن مستعدون للعمل في شكل بناء مع الطرف الأميركي وشركائنا في أوروبا والعالم أجمع بهدف التوصل إلى السلام".

من جانبه، أعلن زيلينسكي أنّه استقبل، الخميس في العاصمة كييف، وزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول.

وأضاف "ستعمل فرقنا، الأوكرانية والأميركية، على تنفيذ بنود الخطة الرامية لإنهاء الحرب. نحن مستعدون للعمل في شكل بناء وصادق وسريع".

وأكد في منشور، عبر تطبيق "تلغرام"، أنّ "السلام ضروري، ونحن نقدّر جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب وفريقه، لاستعادة الأمن في أوروبا".

وأورد مسؤول كبير، لم يشأ كشف هويته الأربعاء، أن اوكرانيا تلقت اقتراحا أميركيا لوضع حد للنزاع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام.