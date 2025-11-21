السبت 22 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة

سيارات أحرقها مستوطنون متطرفون في بلدة حوارة (أ ف ب)
22 نوفمبر 2025 01:15

رام الله (الاتحاد)

تصاعدت اعتداءات المستوطنين، أمس، على الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا». 
وأظهر مقطع فيديو اعتداء عنيفاً نفذه مستوطنون فجر أمس، بحق فلسطينيين في «خربة المركز» بمسافر يطا جنوب الخليل. 
وفي مدينة نابلس، أضرم مستوطنون، النيران في 6 مبان سياحية قيد الإنشاء على جبل «طاروجا» بين قريتي «اللبن الشرقية» و«عمورية» جنوب نابلس، فيما أصيب حارس هذه المباني بحروق خلال محاولته إطفاء الحريق. 
كما هاجم مستوطنون، مشتلاً في قرية «دير شرف» غرب نابلس، إذ حطموا وأتلفوا محتوياته من المزروعات. 
وفي مدينة رام الله، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار بمزرعة وعدد من منازل الفلسطينيين شمال شرقي المدينة، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الممتلكات، وفق شهود عيان. وقال الشهود، إن «مجموعات من المستوطنين هاجمت عند ساعات الفجر الأولى منطقة زراعية، وأضرمت النار في 5 منازل بينها 4 قيد الإنشاء في بلدة المزرعة الشرقية، قبل أن تنسحب باتجاه المستوطنات المجاورة».
وأضاف الشهود أن النيران اشتعلت بشكل كبير داخل المنازل، مخلّفة خسائر مادية فادحة، دون أن تتدخل قوات الجيش الإسرائيلي لوقف الاعتداء.
وفي بلدة «أبو فلاح» المجاورة، أفاد المواطنون بأن مستوطنين أحرقوا مزرعة، ما أدى إلى تدمير محتوياتها.
أما في مدينة بيت لحم، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق إثر اعتداء القوات الإسرائيلية والمستوطنين على قرية «كيسان» شرق بيت لحم. يشار إلى أن المستوطنين نفذوا خلال شهر أكتوبر الماضي، 766 اعتداء، تركزت في محافظات رام الله والبيرة ونابلس والخليل، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

الضفة الغربية
الضفة الغربية المحتلة
فلسطين
إسرائيل
مستوطنون إسرائيليون
المستوطنون الإسرائيليون
