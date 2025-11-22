الأحد 23 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قادة غربيون يعلّقون على خطة أميركا بشأن أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
22 نوفمبر 2025 18:18

اعتبر قادة غربيون، على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا اليوم السبت، أن الخطة الأميركية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا "تشكل أساسا سيتطلب المزيد من العمل".
وقع على النص قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وإيرلندا وفنلندا والنرويج والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رئيسي وزراء كندا واليابان.
صدر البيان عقب اجتماع عاجل على هامش قمة العشرين في جوهانسبرغ ردا على الخطة الأميركية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب.
وقال الزعماء إنهم "يرحبون بالجهود الأميركية المتواصلة لإحلال السلام في أوكرانيا"، مضيفين أن الخطة المؤلفة من 28 نقطة "تتضمن عناصر مهمة" لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف البيان "نعتقد بالتالي أن المسودة تشكل أساسا سيتطلب المزيد من العمل".
وشدد على أن "تنفيذ العناصر المتعلقة بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي سيحتاج إلى موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي والناتو".
وتابع القادة الموقعون "نحن مستعدون للمشاركة من أجل ضمان استدامة السلام مستقبلا".

المصدر: آ ف ب
الدول الغربية
الأزمة الأوكرانية
خطة سلام
