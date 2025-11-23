رئيس فنلندا ورئيسة وزراء إيطاليا تحدثا إلى ترامب بشأن أوكرانيا

صرح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب بأنه اتصل هاتفيا، اليوم الأحد، بنظيره الأميركي دونالد ترامب مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لمناقشة الخطة الأميركية الهادفة إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وقال ستوب، على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا "أتيحت لي ولرئيسة الوزراء (الإيطالية جورجا) ميلوني فرصة التحدث معه (ترامب) هذا الصباح. وبالطبع، تحدثنا عن خطة النقاط الثماني والعشرين. إنه يعمل جاهدا من أجل التوصل إلى اتفاق سلام، والتوصل إلى وقف إطلاق النار، وأراد أن يسمع ما يجري هنا في جوهانسبورغ".

وأكد أنه تم "طرح عدد من خطط السلام"، لكنه رفض إعطاء أي إشارة إلى "الخطوط الحمراء التي وضعها الاتحاد الأوروبي لأي اتفاق سلام محتمل".

وأضاف الرئيس الفنلندي أن "الرئيس ترامب أجاب على المكالمة في الخامسة صباحا، وهو يوم أحد في الولايات المتحدة، ما يظهر أنه يعمل ليل نهار للتوصل إلى اتفاق سلام" ينهي الأزمة.

ويلتقي، اليوم، في جنيف موفدون أميركيون وأوكرانيون وأوروبيون لمناقشة الخطة.