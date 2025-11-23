زيلينسكي: خطة السلام قد تأخذ في الاعتبار "وجهات نظر أوكرانيا"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الخطة الأميركية الهادفة إلى وضع حد للأزمة في أوكرانيا قد تأخذ في الاعتبار "وجهات النظر الأوكرانية".

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع محادثات يجريها في سويسرا مسؤولون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا.

ولمح زيلينسكي، عبر منصة "إكس"، إلى "أن المقترحات الأميركية قد تتضمن بعض العناصر المستندة إلى وجهات النظر الأوكرانية، والتي تعد أساسية بالنسبة إلى المصالح الوطنية لأوكرانيا".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وصل، اليوم الأحد، إلى جنيف، حيث يجتمع مسؤولون أوكرانيون وأميركيون وأوروبيون لبحث خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا التي لا تمثل، بحسب واشنطن، عرضا نهائيا لإنهاء الأزمة.