الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي: خطة السلام قد تأخذ في الاعتبار "وجهات نظر أوكرانيا"

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
23 نوفمبر 2025 19:15

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن الخطة الأميركية الهادفة إلى وضع حد للأزمة في أوكرانيا قد تأخذ في الاعتبار "وجهات النظر الأوكرانية".
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع محادثات يجريها في سويسرا مسؤولون من الولايات المتحدة  وأوكرانيا وأوروبا.
ولمح زيلينسكي، عبر منصة "إكس"، إلى "أن المقترحات الأميركية قد تتضمن بعض العناصر المستندة إلى وجهات النظر الأوكرانية، والتي تعد أساسية بالنسبة إلى المصالح الوطنية لأوكرانيا".
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وصل، اليوم الأحد، إلى جنيف، حيث يجتمع مسؤولون أوكرانيون وأميركيون وأوروبيون لبحث خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا التي لا تمثل، بحسب واشنطن، عرضا نهائيا لإنهاء الأزمة.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: عازمون بشكل بنّاء على وقف الحرب
ميلوني: نقاط عديدة مقبولة في خطة سلام أوكرانيا
المصدر: آ ف ب
فولوديمير زيلينسكي
خطة سلام
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد يصل إلى مقر المجلس الوطني الاتحادي لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر
اليوم 12:58
تحديد عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية في عجمان
علوم الدار
تحديد عطلة عيد الاتحاد للجهات الحكومية في عجمان
اليوم 12:56
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
الأخبار العالمية
انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري
اليوم 12:37
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
الرياضة
مقصيّة خارقة لرونالدو.. «أفضل شرح للصورة يفوز»
اليوم 12:25
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
علوم الدار
حمدان بن محمد يُصدر قراراً بتعيين راشد المرّي مديراً تنفيذياً لقطاع تنظيم الإعلام بمجلس دبي للإعلام
اليوم 12:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©