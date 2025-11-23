غينيا بيساو تنتخب رئيسا.. وإمبالو يسعى للفوز بمأمورية جديدة

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في غينيا بيساو، اليوم الأحد، في انتخابات رئاسية وبرلمانية يسعى خلالها رئيس البلاد عمر سيسوكو إمبالو للفوز بفترة رئاسية جديدة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وينافس إمبالو 11 مرشحا آخر، أبرزهم فرناندو دياس الذي يحظى بدعم الحزب الذي قاد الكفاح من أجل الاستقلال عن البرتغال في الستينيات والسبعينيات.

ولأول مرة، لم يتسن للحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر تقديم أي مرشح بعد أن أعلنت السلطات تأخر الحزب في تقديم أوراقه.

ومن المقرر إجراء جولة ثانية من الانتخابات إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.