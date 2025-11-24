الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

سينيسا كاران يفوز في الانتخابات الرئاسية بصرب البوسنة

سينيسا كاران يتحدث إلى الصحفيين بعد النتائج الأولية في بانيا لوكا
24 نوفمبر 2025 07:50

أعلنت لجنة الانتخابات، استنادا إلى النتائج الأولية، فوز مرشح الرئيس المقال ميلوراد دوديك في الانتخابات الرئاسية المبكرة للكيان المعروف أيضا بجمهورية صربسكا.
وقال يوفان كالابا، رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي "وفقا للنتائج الأولية غير الرسمية وغير الكاملة، فاز سينيسا كاران بنسبة 50.89 بالمئة من الأصوات".
وأضاف أن مرشح المعارضة برانكو بلانوسا من الحزب الديموقراطي الصربي حصل على 47.81 بالمئة من الأصوات.
وذكر كالابا أن نسبة الإقبال كانت منخفضة وبلغت 35.78 بالمئة، مقارنة مع 53 بالمئة خلال انتخابات عامة في عام 2022. ويوجد أكثر من 1.2 مليون شخص مؤهلين للتصويت. وأعلنت لجنة الانتخابات النتائج على أساس 92.87 بالمئة من الأصوات التي تم فرزها.
وسيستمر التفويض الرئاسي لأقل من عام إذ من المقرر إجراء انتخابات عامة في أكتوبر المقبل.

