سينيسا كاران يفوز في الانتخابات الرئاسية بصرب البوسنة

أعلنت لجنة الانتخابات، استنادا إلى النتائج الأولية، فوز مرشح الرئيس المقال ميلوراد دوديك في الانتخابات الرئاسية المبكرة للكيان المعروف أيضا بجمهورية صربسكا.

وقال يوفان كالابا، رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي "وفقا للنتائج الأولية غير الرسمية وغير الكاملة، فاز سينيسا كاران بنسبة 50.89 بالمئة من الأصوات".

وأضاف أن مرشح المعارضة برانكو بلانوسا من الحزب الديموقراطي الصربي حصل على 47.81 بالمئة من الأصوات.

وذكر كالابا أن نسبة الإقبال كانت منخفضة وبلغت 35.78 بالمئة، مقارنة مع 53 بالمئة خلال انتخابات عامة في عام 2022. ويوجد أكثر من 1.2 مليون شخص مؤهلين للتصويت. وأعلنت لجنة الانتخابات النتائج على أساس 92.87 بالمئة من الأصوات التي تم فرزها.

وسيستمر التفويض الرئاسي لأقل من عام إذ من المقرر إجراء انتخابات عامة في أكتوبر المقبل.



