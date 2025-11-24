الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي وأميركا يستأنفان المحادثات التجارية

الاتحاد الأوروبي وأميركا يستأنفان المحادثات التجارية
24 نوفمبر 2025 08:01

يستأنف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة المفاوضات التجارية، الاثنين في بروكسل بعد توقف دام شهرين، بهدف حل النقاط المتبقية غير المحسومة في اتفاقية يوليو التجارية.

ويشارك وزير التجارة الأميركي هوارد لاتنيك وممثل التجارة جيمسون غرير في اجتماعات رفيعة المستوى في بروكسل يوم الاثنين وفي حضور 27 وزيرا للتجارة الأوروبيين ومفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش.

من بين القضايا الرئيسية العالقة الرسوم الجمركية الحالية بنسبة 50٪ على الصلب والألمنيوم، والرسوم الجمركية المنفصلة على السلع ذات المكونات الفولاذية، ومعدلات الضرائب على المنتجات الغذائية والمشروبات.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
الولايات المتحدة
المفاوضات التجارية
