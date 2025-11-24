الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

فيضانات عارمة تشرد الآلاف في تايلاند وماليزيا

24 نوفمبر 2025 17:23

قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن الفيضانات الناتجة عن أمطار غزيرة متواصلة على مدى أيام تسببت في مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في جنوب تايلاند، وأجبرت الآلاف على النزوح إلى مراكز الإجلاء في ماليزيا المجاورة، بينما كثفت السلطات جهودها لتوفير المأوى والمساعدات.
الفيضانات التي وصلت في بعض المناطق إلى مستوى الخصر أثّرت على 10 أقاليم في جنوب تايلاند وثماني ولايات في ماليزيا، وهي مناطق كانت قد تعرضت العام الماضي لفيضانات موسمية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً.
وسجّلت مدينة هات ياي، المركز التجاري في جنوب تايلاند، يوم الجمعة أعلى معدل هطول للأمطار في يوم واحد منذ أكثر من 300 عام، وفق إدارة الري.
وأظهرت لقطات تلفزيونية مطلع الأسبوع سكاناً يخوضون في مياه بنية اللون تحت أمطار غزيرة، فيما غمرت السيول المتاجر والدراجات النارية في المناطق التجارية. وشوهد بعض الأهالي يسحبون أطفالهم داخل صناديق بلاستيكية جرى تحويلها إلى قوارب مؤقتة، بينما اصطفت شاحنات وحافلات في ضواحي المدينة على بقايا الطرق الجافة القليلة المتبقية، في حين حاولت مركبات أخرى شق طريقها ببطء وسط المياه.
وقالت السلطات إن الوفيات الثماني في تايلاند نتجت أساساً عن الصعق الكهربائي وحوادث مرتبطة بالفيضانات. وذكرت وكالة إدارة الكوارث أن ما لا يقل عن 700 ألف أسرة تضررت منذ الأسبوع الماضي، وأن البلاد جهزت مئات القوارب والمركبات المرتفعة لإيصال المساعدات.
وفي ماليزيا، لجأ أكثر من 15 ألف شخص إلى الملاجئ، وفق بيانات إدارة الرعاية الاجتماعية، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن. وقال نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي إن فرق الدفاع المدني في حالة استعداد كامل، وتم حشد أكثر من 90 قطعة من المعدات البرية والمائية، بما في ذلك الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي ومعدات الإنقاذ.

 

المصدر: رويترز
