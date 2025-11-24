الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تركيا: لأول مرة.. لجنة برلمانية تزور أوجلان في سجنه

مقاتلون من حزب العمال الكردستاني يلقون أسلحتهم (أرشيفية)
25 نوفمبر 2025 00:38

زار أعضاء لجنة برلمانية تركية مكلّفة بالإشراف على عملية السلام، مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان في سجنه، الاثنين للمرة الأولى، وفق بيان لرئاسة الجمعية الوطنية.
تأتي الخطوة بعد ستة أشهر على إعلان حزب العمال الكردستاني رسميا تخلّيه عن كفاحه المسلح بعد تمرّد استمر أربعة عقود وأوقع نحو 50 ألف قتيل.
انخرطت أنقرة، العام الماضي، في محادثات غير مباشرة مع حزب العمال الكردستاني. وفي فبراير، دعا أوجلان من سجنه أنصاره إلى وقف الكفاح المسلح والنضال بالوسائل الديمقراطية.
وكُلَفت اللجنة البرلمانية، التي تضم 51 عضوا، بإعداد الإطار القانوني لانتقال حزب العمال الكردستاني ومقاتليه إلى العمل السياسي بحلول نهاية السنة.
وقالت رئاسة الجمعية الوطنية إن اجتماع اللجنة مع أوجلان في السجن في جزيرة "إمرالي" قبالة إسطنبول "أفضى إلى نتائج إيجابية".
وجاء في البيان أن الاجتماع تطرّق إلى شروط حل حزب العمال الكردستاني ونزع سلاحه، وخطة لدمج المقاتلين الأكراد.

المصدر: آ ف ب
عبدالله أوجلان
حزب العمال الكردستاني
لجنة برلمانية
