اعتقال 50 فلسطينياً في الضفة الغربية

رام الله (الاتحاد)



أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أمس، اعتقال الجيش الإسرائيلي 50 فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، منذ مساء الاثنين وحتى صباح أمس، ضمن حملة اعتقالات واسعة متواصلة.

وأوضح النادي «غير حكومي» في بيان، أن الاعتقالات تركّزت في محافظتي قلقيلية وأريحا، فيما سجلت حالات أخرى في جنين وبيت لحم ونابلس ورام الله، إضافة إلى استمرار التحقيقات الميدانية اليومية، التي ينفذها الجيش في بلدة بيت أمر شمالي الخليل.

وأضاف: «إن عمليات الاعتقال رافقها تنكيل واسع واعتداءات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق نار مباشر بهدف القتل، واستخدام المعتقلين رهائن، إلى جانب تخريب وتدمير واسع في منازل المواطنين». وأشار البيان إلى أن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ سياسة الاعتقال اليومية، التي طالت مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، موضحاً أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية بعد بدء حرب الإبادة بلغ نحو 20 ألفاً و500 حالة. وتشهد الضفة الغربية منذ أكثر من عامين، تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً يتضمن اقتحامات واعتقالات وعمليات اغتيال، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023.​​​​​​​