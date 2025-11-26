الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مقتل 36 شخصًا في حريق اجتاح أبراجًا سكنية في هونغ كونغ

مقتل 36 شخصًا في حريق اجتاح أبراجًا سكنية في هونغ كونغ
26 نوفمبر 2025 20:26

اندلع حريق هائل، اليوم الأربعاء، في عدة أبراج سكنية شاهقة بمنطقة تاي بو شمال هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 36 قتيلا وإصابة العشرات، فيما لا يزال 279 في عداد المفقودين. 
وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة جون لي في مؤتمر صحافي: «أودى الحريق بحياة 36 شخصا، ولا يزال 279 في عداد المفقودين، ويُعالج 29 شخصا في المستشفيات، من بينهم سبعة في وضع حرج».
وتكافح فرق الطوارئ لإخماد النيران التي التهمت أبراجًا يصل ارتفاعها إلى 32 طابقًا، وسط أعمدة كثيفة من الدخان الأسود. 
واندلع الحريق في سقالات خيزران في مبان عدة بمجمع وانغ فوك كورت السكني في منطقة تاي بو الواقعة شمال المدينة، قبل أن تمتد النيران إلى أجزاء أخرى من المباني. 
وشوهدت أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من خمسة مبانٍ على الأقل من أصل ثمانية في المجمع فيما تطاير الرماد في الهواء.

وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغات عن سكان محاصرين في المباني، وفقا لتقارير إعلامية من هونغ كونغ.

ويضم مجمع وانغ فوك كورت السكني ثمانية أبراج تحتوي على نحو 2000 وحدة سكنية. وأكدت إدارة الإطفاء أنها لا تزال تجهل العدد الدقيق للأشخاص المحاصرين داخل الأبراج.

وأوضح مدير خدمات الطوارئ أن حصيلة الوفيات تشمل رجل إطفاء.
وأضاف أن السلطات تلقت بلاغا في الساعة 2:51 ظهرًا بالتوقيت المحلي (06:51 بتوقيت غرينتش)، وأن مستوى التحذير ارتفع بحلول السادسة و22 دقيقة مساء إلى الدرجة الخامسة، وهي أعلى درجة في نظام التحذير من الحرائق في المدينة.

وساعدت الرياح القوية في تسريع انتشار النيران، ما أدى إلى امتداد الحريق إلى سبعة من الأبراج الثمانية داخل المجمع السكني.

المصدر: رويترز
حريق
هونغ كونغ
الصين
