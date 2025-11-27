مقتل 11 شخصاً بحادث قطار في الصين

قُتل 11 شخصا وأصيب اثنان آخران صباح الخميس في جنوب غرب الصين عندما صدم قطار مجموعة من عمال السكك الحديد، وفق ما ذكرت محطة "سي سي تي في" العامة.

وأفادت "سي سي تي في" بأن القطار الذي كان يحمل معدات لرصد الزلازل كان يسير "بشكل طبيعي" في مقاطعة يونان "عندما صدم عمالا دخلوا مساره" ما أسفر عن مقتل 11 وإصابة اثنين.

أضافت أن "إدارة السكك الحديد قامت على الفور بتفعيل خطة الاستجابة للطوارئ، وتعاونت مع السلطات المحلية لتنظيم عمليات الإنقاذ والإغاثة".

وأشارت إلى أنه فُتح تحقيق في أسباب الحادث، مؤكدة ضرورة محاسبة المسؤولين عنه.



