الأخبار العالمية

فيضانات مدمرة في سريلانكا تودي بحياة 56 شخصاً

فيضانات مدمرة في سريلانكا تودي بحياة 56 شخصاً
28 نوفمبر 2025 08:50

قال مسؤولون إن سريلانكا أغلقت المكاتب الحكومية والمدارس اليوم الجمعة مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في جميع أنحاء البلاد إلى 56، بينما تضرر أكثر من 600 منزل.

 

وبدأت سريلانكا في التعامل مع الطقس القاسي الأسبوع الماضي وتفاقمت الظروف يوم الخميس بهطول أمطار غزيرة أغرقت المنازل والحقول والطرق، وتسببت في حدوث انهيارات أرضية في جميع أنحاء البلاد.

 

وقتل أكثر من 25 شخصاً يوم الخميس في انهيارات أرضية في مناطق زراعة الشاي الجبلية الوسطى في بادولا ونوارا إيليا، التي تقع على بعد حوالي 300 كيلومتر (186 ميلاً) شرق العاصمة كولومبو. وهناك 21 شخصاً آخرون في عداد المفقودين و 14 مصاباً في منطقتي بادولا ونوارا إيليا، وفقاً لمركز إدارة الكوارث الحكومي. وتوفي آخرون في انهيارات أرضية في أجزاء مختلفة من البلاد.

 

ومع تدهور الأحوال الجوية، أعلنت الحكومة إغلاق جميع المكاتب الحكومية والمدارس اليوم الجمعة. وبسبب الأمطار الغزيرة، فاضت معظم الخزانات والأنهار، مما أدى إلى إغلاق الطرق. 

المصدر: وكالات
فيضانات
سريلانكا
