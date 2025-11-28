السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مصر ولبنان يبحثان تطورات الوضع في قطاع غزة

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره اللبناني
28 نوفمبر 2025 19:56

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، نظيره اللبناني يوسف رجي وذلك على هامش أعمال المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري أن اللقاء تناول تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة، وتمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها، إلى جانب دفع الجهود الخاصة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار، باعتبار أن نجاح هذه المسارات يسهم في تعزيز الاستقرار على مستوى المنطقة ككل، بما في ذلك الساحة اللبنانية.
كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بعمق الروابط التي تجمعها بلبنان الشقيق، وحرصها على مواصلة دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات، بما في ذلك نتائج الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة مؤخرا.
وأشار الوزير المصري، خلال اللقاء، إلى زيارته الأخيرة إلى بيروت والتواصل المكثف الذي أجرته مصر مع مختلف الأطراف اللبنانية، مؤكدا أن أي جهد تبذله القاهرة ينطلق من ثوابت تقوم على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقراره، وتعزيز قدرة مؤسساته الوطنية على مواجهة التحديات الراهنة.
واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق الوثيق بين القاهرة وبيروت، والعمل المشترك للحفاظ على استقرار المنطقة ودعم القضايا العربية.

أخبار ذات صلة
لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد الانتهاكات الإسرائيلية
مصر تؤكد أهمية نشر قوات دولية في غزة لمراقبة إيقاف إطلاق النار
المصدر: د ب أ
مصر
لبنان
قطاع غزة
غزة
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©