مصر ولبنان يبحثان تطورات الوضع في قطاع غزة

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، نظيره اللبناني يوسف رجي وذلك على هامش أعمال المنتدى الإقليمي العاشر لوزراء خارجية الاتحاد من أجل المتوسط.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري أن اللقاء تناول تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803 بشأن غزة، وتمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها، إلى جانب دفع الجهود الخاصة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار، باعتبار أن نجاح هذه المسارات يسهم في تعزيز الاستقرار على مستوى المنطقة ككل، بما في ذلك الساحة اللبنانية.

كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بعمق الروابط التي تجمعها بلبنان الشقيق، وحرصها على مواصلة دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات، بما في ذلك نتائج الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة التي عقدت في القاهرة مؤخرا.

وأشار الوزير المصري، خلال اللقاء، إلى زيارته الأخيرة إلى بيروت والتواصل المكثف الذي أجرته مصر مع مختلف الأطراف اللبنانية، مؤكدا أن أي جهد تبذله القاهرة ينطلق من ثوابت تقوم على دعم وحدة لبنان وسيادته واستقراره، وتعزيز قدرة مؤسساته الوطنية على مواجهة التحديات الراهنة.

واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على مواصلة التنسيق الوثيق بين القاهرة وبيروت، والعمل المشترك للحفاظ على استقرار المنطقة ودعم القضايا العربية.