استقالة مدير مكتب الرئيس الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، استقالة مدير مكتبه أندريه يرماك بعد أن فتش محققون منزل المسؤول في إطار تحقيق في قضية فساد.

وقال زيلينسكي، في كلمة مصورة "سيتم إعادة تنظيم مكتب رئيس أوكرانيا. وقد قدّم مدير المكتب أندريه يرماك استقالته"، مضيفا أنه سيجري مشاورات مع بديل محتمل غدا السبت.

وفتشت سلطات مكافحة الفساد في أوكرانيا منزل يرماك (54 عاما)، الذي ترأس الوفد الأوكراني خلال محادثات في جنيف مع وفد أميركي بشأن خطة سلام أميركية لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وقالت هيئة مكافحة الفساد في بيان إنها "تجري والنيابة العامة المتخصصة بمكافحة الفساد عمليات تفتيش في منزل مدير مكتب الرئاسة الأوكراني".

وقال يرماك، الذي شغل المنصب منذ العام 2020، عبر تطبيق "تلغرام"، إنّ "هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة المتخصصة بمكافحة الفساد تُجريان تحقيقات في منزلي. لا يواجه المحققون أي عقبات" وقد مُنحوا "حق الوصول الكامل إلى شقتي".

وأضاف يرماك، الذي شغل منصب مدير مكتب الرئيس منذ العام 2020، أنّ محاميه "موجودون في المكان ويتعاونون مع جهات إنفاذ القانون"، مؤكدا تعاونه "الكامل" مع المحققين.