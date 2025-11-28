استطلاع: اليمين المتطرف يتصدر نوايا التصويت في انتخابات رئاسة فرنسا

أظهر استطلاع للرأي، نشر اليوم الجمعة، تصدّر جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف نوايا التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

من المتوقع أن يتصدر بارديلا، بشكل كبير، نتائج الجولة الأولى من الانتخابات لو أجريت في هذه الفترة، بنسبة تراوح بين 35,5% و36,5% من نوايا التصويت، متقدما بفارق كبير على المرشحين التاليين رئيس الوزراء اليميني السابق إدوار فيليب (16,5% -17%) وزعيم حزب "الساحة العامة" رافاييل غلوكسمان (11,5% -13%).

والجدير بالذكر أن رئيس حزب التجمع الوطني، الذي تتزعمه مارين لوبن، تصدر نوايا التصويت لجميع الفئات العمرية، بحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "فيريان" لصالح مجلة "ليميسيكل".

ومن بين القضايا الرئيسية في الانتخابات الفوز بأصوات ناخبي الرئيس إيمانويل ماكرون الذي لن يتمكن من الترشح مجددا. ووفق هذا الاستطلاع، فإن 52% منهم سيصوتون لإدوار فيليب في الجولة الأولى، و20% لرافاييل غلوكسمان.

وحلّ ثالثا في الاستطلاع زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري جان لوك ميلانشون بحصوله على ما بين 11% و12% من نوايا التصويت، يليه زعيم حزب الجمهوريين (يمين) برونو روتايو (7,5%) ثم رئيسة حزب الخضر مارين توندلييه (5%).

أُجري هذا الاستطلاع الذي يعكس، كغيره من استطلاعات الرأي، آراء الناخبين الآنية ولا يحمل أي قيمة تنبؤية، عبر الإنترنت في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري، وشمل عيّنة تمثيلية من ألف فرنسي تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، مع هامش خطأ يراوح بين 1,4 و3,2%.