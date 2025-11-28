لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد الانتهاكات الإسرائيلية

بيروت (الاتحاد)

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أمس، تقديمها شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد انتهاكات الجيش الإسرائيلي لإقدامه على بناء جدارين إسمنتيين جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان أنه «بناء على تعليمات من الحكومة قدمت الوزارة بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على قيام الاحتلال بانتهاك جديد وخطر لسيادة لبنان يضاف إلى سلسلة انتهاكاته العديدة وخروقاته المستمرة».

وقالت إن «الانتهاك يتمثل ببناء الاحتلال جدارين إسمنتيين عازلين على شكل حرف (T) في جنوب غرب بلدة يارونو جنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً».

وأشارت إلى أن «بناء الجدارين اللذين وثقت وجودهما قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يؤدي إلى قضم أراضٍ لبنانية إضافية، ويشكل خرقاً للقرار 1701 ولإعلان إيقاف الأعمال العدائية لعام 2024».

وطالب لبنان في الشكوى مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحرك العاجل لردع الجيش الإسرائيلي عن انتهاكاته للسيادة اللبنانية وإلزامه بإزالة الجدارين وبالانسحاب الفوري إلى جنوب «الخط الأزرق» من جميع المناطق التي لا يزال يسيطر عليها داخل لبنان، وبعدم فرض ما يسميه مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية وبإتاحة عودة المدنيين اللبنانيين إلى قراهم الحدودية.