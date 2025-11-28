السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد الانتهاكات الإسرائيلية

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (رويترز)
29 نوفمبر 2025 01:39

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، أمس، تقديمها شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد انتهاكات الجيش الإسرائيلي لإقدامه على بناء جدارين إسمنتيين جنوبي البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان أنه «بناء على تعليمات من الحكومة قدمت الوزارة بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على قيام الاحتلال بانتهاك جديد وخطر لسيادة لبنان يضاف إلى سلسلة انتهاكاته العديدة وخروقاته المستمرة».
وقالت إن «الانتهاك يتمثل ببناء الاحتلال جدارين إسمنتيين عازلين على شكل حرف (T) في جنوب غرب بلدة يارونو جنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً».
وأشارت إلى أن «بناء الجدارين اللذين وثقت وجودهما قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يؤدي إلى قضم أراضٍ لبنانية إضافية، ويشكل خرقاً للقرار 1701 ولإعلان إيقاف الأعمال العدائية لعام 2024».
وطالب لبنان في الشكوى مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحرك العاجل لردع الجيش الإسرائيلي عن انتهاكاته للسيادة اللبنانية وإلزامه بإزالة الجدارين وبالانسحاب الفوري إلى جنوب «الخط الأزرق» من جميع المناطق التي لا يزال يسيطر عليها داخل لبنان، وبعدم فرض ما يسميه مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية وبإتاحة عودة المدنيين اللبنانيين إلى قراهم الحدودية.

لبنان
أزمة لبنان
لبنان وإسرائيل
جنوب لبنان
الأزمة اللبنانية
الخارجية اللبنانية
وزارة الخارجية اللبنانية
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
الانتهاكات الإسرائيلية
إسرائيل
الجيش الإسرائيلي
آخر الأخبار
دورية إسرائيلية تعترض طريق سيارة إسعاف في طوباس (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعّد عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية
اليوم 01:39
بوتين يصافح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خلال اللقاء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكرملين: روسيا تريد السلام في أوكرانيا
اليوم 01:39
عائلة نازحة جراء الانتهاكات الحوثية ضد اليمنيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية تُعمِّق الأزمة الإنسانية في اليمن
اليوم 01:39
علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسبانيا تدعو لتطبيق حل الدولتين من أجل تحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط
اليوم 01:39
فتاة سودانية لاجئة من دارفور تحمل شقيقها أثناء سيرها في مخيم للنازحين في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون بمنظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان إلى مستويات خطيرة
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©