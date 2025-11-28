السبت 29 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مصر تؤكد أهمية نشر قوات دولية في غزة لمراقبة إيقاف إطلاق النار

آثار الدمار الواسع جراء الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
29 نوفمبر 2025 01:39

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، أمس، أهمية نشر قوات دولية في غزة لمراقبة إيقاف إطلاق النار، وتيسير تدفق المساعدات، وتهيئة المجال لبدء إعادة إعمار القطاع.
وشدد عبد العاطي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، على رفض مصر لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، وأهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الصراع في المنطقة، مشيراً إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات من دون قيود وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. كما جدد الإعراب عن رفض مصر لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، مؤكداً أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وصولاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وعلى الصعيد نفسه، قال عبد العاطي، إن استمرار تصعيد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتوسع الأنشطة الاستيطانية، يمثلان انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية.

