الأحد 30 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانهيارات التربة في سريلانكا

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات وانهيارات التربة في سريلانكا
29 نوفمبر 2025 10:50

أسفرت الفيضانات وانهيارات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في سريلانكا، عن مقتل 123 شخصاً على الأقل وتهجير عشرات الآلاف، بحسب ما أعلن مركز إدارة الكوارث في حصيلة جديدة السبت.
وأشار المركز في بيان إلى فقدان أثر 130 شخصاً.
وقال المدير العام للمركز، سمباث كوتويغودا، للصحفيين في كولومبو إن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية، وإن 44 ألف شخص أُجلوا من مناطقهم.
وتشهد سريلانكا منذ الاثنين أحوالاً جوية قاسية بسبب مرور الإعصار ديتواه المتجّه حالياً نحو الهند، وفقاً للمركز.
واشتدت الفيضانات السبت في المناطق المنخفضة، ما دفع السلطات للأمر بإخلاء المناطق المحاذية لنهر كيلاني، الذي فاض الجمعة.
تُعد الظواهر الجوية القاسية شائعة في جنوب آسيا خلال فترات الرياح الموسمية، لكن العلماء يؤكدون أن تغير المناخ يُفاقم شدتها وتأثيرها.
شهدت سريلانكا أسوأ فيضانات في القرن الحالي عام 2003، وأودت حينها بـ 254 شخصاً.

 

أخبار ذات صلة
فيضانات تجتاح عاصمة سريلانكا وارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "ديتواه"
سريلانكا تُعلن حالة الطوارئ مع ارتفاع عدد قتلى الفيضانات
سريلانكا
فيضانات
آخر الأخبار
صورة موضوعية
اقتصاد
أسعار الوقود لشهر ديسمبر في الإمارات
اليوم 10:00
الشيخة فاطمة توجه رسالة امتنان إلى أمهات الشهداء
علوم الدار
الشيخة فاطمة توجه رسالة امتنان إلى أمهات الشهداء
اليوم 12:35
وزارة الخارجية تحيي ذكرى شهداء الوطن الأبرار في "يوم الشهيد"
علوم الدار
وزارة الخارجية تحيي ذكرى شهداء الوطن الأبرار في "يوم الشهيد"
اليوم 12:14
حصة بوحميد تشيد بجهود «دبي لأصحاب الهمم» لاستضافة «آسيوية الشباب»
الرياضة
حصة بوحميد تشيد بجهود «دبي لأصحاب الهمم» لاستضافة «آسيوية الشباب»
اليوم 11:51
خولة السويدي
علوم الدار
خولة السويدي: تضحيات الشهداء ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن
اليوم 11:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©