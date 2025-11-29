إدارة ترامب تعلن إيقاف جميع قرارات اللجوء

أعلنت إدارة الرئيس الأميركى دونالد ترامب أنها ستوقف جميع قرارات اللجوء في أعقاب إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني.

وقال مدير خدمات الجنسية والهجرة الأميركية، جوزيف إدلو، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه سيتم وقف قرارات اللجوء «حتى نتمكّن من التأكد من فحص كل أجنبي والتدقيق فيه إلى أقصى درجة ممكنة».

وتم نقل المتخصّصة سارة بيكستروم (20 عاماً) والسيرجنت أندرو وولف (24 عاما)، إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إطلاق النار عليهما بعد ظهر الأربعاء بالقرب من البيت الأبيض.

وأعلن ترامب مساء الخميس وفاة بيكستروم. وواصل المحققون، اليوم السبت، البحث عن دافع وراء إطلاق النار، حيث تبيّن أن المشتبه به مواطن أفغاني 29 عاماً، عمل لدى وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) خلال حرب أفغانستان ويواجه حالياً اتهامات، بما في ذلك القتل من الدرجة الأولى. وتقدّم الرجل بطلب لجوء خلال إدارة جو بايدن وحصل عليه هذا العام، في عهد ترامب، طبقاً لمجموعة تساعد في إعادة توطين الأفغان الذين ساعدوا القوات الأميركية في بلادهم.

وانتهزت إدارة ترامب إطلاق النار للتعهد بتكثيف الجهود لكبح جماح الهجرة الشرعية، متعهّدة بوقف دخول المهاجرين من بعض الدول الفقيرة وإعادة النظر في أوضاع الأفغان وغيرهم من المهاجرين الشرعيين الموجودين بالفعل في البلاد.

هذا بالإضافة إلى إجراءات أخرى، بعضها كان قد بدأ سابقاً.