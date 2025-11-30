الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

روبيو وويتكوف يلتقيان وفدا أوكرانيا لمناقشة خطة السلام

روبيو وويتكوف يلتقيان وفدا أوكرانيا لمناقشة خطة السلام
30 نوفمبر 2025 17:23

يلتقي كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع مفاوضين أوكرانيين في فلوريدا، اليوم الأحد، في محاولة لدفع جهود الوساطة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، ولتمهيد الطريق لمحادثات رئيسية مقررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع في موسكو.
من المتوقع أن يجتمع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، مع وفد أوكراني لمناقشة تفاصيل الإطار المقترح للسلام،.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأول الجمعة، قبيل اجتماع فلوريدا، استقالة مدير مكتبه أندريه يرماك، الذي كان حتى ذلك الحين كبير المفاوضين الأوكرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة.
وجاء هذا الإعلان بعدما فتش محققو مكافحة الفساد منزل يرماك.
لم يمض سوى أسبوع واحد منذ اجتمع روبيو مع يرماك في جنيف، حيث قال الطرفان إن المحادثات كانت إيجابية في صياغة خطة سلام منقحة.
وقال زيلينسكي، أمس السبت، إن مفاوضي بلاده غادروا إلى واشنطن سعيا من أجل "سلام يحفظ الكرامة" والتوصل إلى نهاية سريعة للأزمة التي بدأت في فبراير 2022.  
ويقود الفريق الأوكراني المفاوض حاليا وزير الدفاع السابق رستم عميروف بعد تعديلات في اللحظة الأخيرة جراء استقالة يرماك.
وكتب زيلينسكي، عبر منصة "إكس"، أن المهمة واضحة وهي "التوصل للخطوات المطلوبة لإنهاء الأزمة سريعا وبشكل فعلي".
وذكر زيلينسكي أنه "من الواقعي تماما أن يتم استكمال الخطوات في الأيام المقبلة لتحديد كيفية إنهاء الأزمة بطريقة تحفظ الكرامة. ويتعين أن يتم التوصل إلى الخطوات اللازمة سريعا وبشكل فعلي".  

