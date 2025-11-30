الإثنين 1 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ليتوانيا تغلق مطار العاصمة مجددا بعد رصد مناطيد

مطار فيلنيوس عاصمة ليتوانيا
30 نوفمبر 2025 22:29

قال مطار فيلنيوس في ليتوانيا، اليوم الأحد، إنه أوقف عملياته مؤقتا بسبب الاشتباه في وجود مناطيد في مجاله الجوي، في واقعة هي الأحدث في سلسلة من الاضطرابات التي تشهدها الرحلات الجوية في الدولة الواقعة بمنطقة البلطيق.
وأغلق مطار فيلنيوس 10 مرات على الأقل منذ أوائل أكتوبر الماضي بسبب رصد طائرات مسيرة قربه.
وتقول ليتوانيا إن مهربين يطلقون مناطيد أرصاد جوية لنقل سجائر مهربة، واصفة إياها بأنها أحد أشكال "الهجوم متعدد الأساليب".
وأغلقت ليتوانيا في أكتوبر معبريها على الحدود مع بيلاروسيا ردا على إطلاق مناطيد لكنها أعادت فتحهما الأسبوع الماضي بعد أن بدا أن انتهاكات المجال الجوي توقفت.

