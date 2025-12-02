مصر تدعو إلى تنفيذ المرحلة الثانية من "خطة غزة"

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ضرورة الانتقال الفوري إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بشأن غزة، بعد أن أوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو فصله عن الضفة الغربية.

وكشف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول في برلين، عن ترحيب مصري ألماني بالقرار الأممي الذي ينص على تشكيل ثلاث آليات انتقالية تنتهي ولايتها في ديسمبر 2027، وهي: مجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية، واللجنة الإدارية الفلسطينية.

وعلى صعيد إعادة إعمار قطاع غزة، أوضح وزير الخارجية المصري أن القاهرة تنسق مع واشنطن لتحديد موعد لمؤتمر دولي برئاسة مصرية أميركية مشتركة، يستند إلى "الخطة العربية الإسلامية" المعتمدة في مارس الماضي، وبمشاركة رئيسية من ألمانيا والاتحاد الأوروبي، لضمان التعافي المبكر للقطاع قبل حلول الشتاء.