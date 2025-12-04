الجمعة 5 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا وأوكرانيا تعقدان مباحثات بشأن خطة سلام

أميركا وأوكرانيا تعقدان مباحثات بشأن خطة سلام
4 ديسمبر 2025 23:54

يعقد مسؤولون أميركيون وأوكرانيون للمرة الثالثة في أسبوعين محادثات جديدة، في ولاية فلوريدا في مسعى لإيجاد سبيل لإنهاء الأزمة الأوكرانية.
ويلتقي المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بعد عودتهما من موسكو حيث التقيا الرئيس فلاديمير بوتين الثلاثاء، مباحثات مع كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف، بحسب مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه.
وسيعقد الاجتماع في المساء بضواحي مدينة ميامي.
كان الوفدان الأميركي والأوكراني قد اجتمعا الأحد قرب ميامي، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.
على مدى الأسبوعين الماضيين، عقدت واشنطن اجتماعات عديدة لبحث خطتها لإنهاء الأزمة التي اندلعت في فبراير 2022.
وزار ويتكوف وكوشنر موسكو، الثلاثاء، حيث أجريا محادثات لأكثر من خمس ساعات مع الرئيس الروسي.
ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللقاء بأنه "جيد جدا"، مؤكدا أن بوتين "يريد إنهاء الحرب".
وقال الرئيس الروسي، في مقابلة إعلامية خلال زيارة للهند اليوم الخميس، إن المفاوضات الجارية "معقّدة"، لكن من الضروري "التعاون" مع مساعي واشنطن بدلا من عرقلتها.
وأضاف أن "تحقيق توافق بين أطراف متنافسة ليس بالمهمة بالسهلة، لكن الرئيس ترامب يحاول حقا، باعتقادي، القيام بذلك"، بحسب تصريحات أوردتها مجلة "إنديا توداي".
وتابع بوتين "أعتقد بأن علينا التعاون مع هذه المساعي بدلا من عرقلتها".

أخبار ذات صلة
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
بوتين: المباحثات بشأن أوكرانيا "معقدة"
المصدر: وكالات
وفد أميركي
وفد أوكراني
خطة سلام
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
عمال إنقاذ يعملون بموقع مباني متضررة بغارة روسية في سلافيانسك بأوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لمعالجة جذور الأزمة في أوكرانيا
اليوم 03:03
جندي باكستاني يراقب الحدود (أرشيفية)
الأخبار العالمية
باكستان تفتح حدودها مع أفغانستان لإدخال المساعدات الإنسانية
اليوم 03:03
لاجئون سودانيون وأطفالهم من دارفور في مخيم للنازحين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير
اليوم 03:03
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اقتصاد
البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025
اليوم 03:03
أبناء القبائل خلال دخولهم بوابة الحصن ضمن المسيرة
علوم الدار
أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات
اليوم 03:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©