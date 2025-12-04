أميركا وأوكرانيا تعقدان مباحثات بشأن خطة سلام

يعقد مسؤولون أميركيون وأوكرانيون للمرة الثالثة في أسبوعين محادثات جديدة، في ولاية فلوريدا في مسعى لإيجاد سبيل لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

ويلتقي المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بعد عودتهما من موسكو حيث التقيا الرئيس فلاديمير بوتين الثلاثاء، مباحثات مع كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف، بحسب مسؤول أميركي طلب عدم كشف اسمه.

وسيعقد الاجتماع في المساء بضواحي مدينة ميامي.

كان الوفدان الأميركي والأوكراني قد اجتمعا الأحد قرب ميامي، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

على مدى الأسبوعين الماضيين، عقدت واشنطن اجتماعات عديدة لبحث خطتها لإنهاء الأزمة التي اندلعت في فبراير 2022.

وزار ويتكوف وكوشنر موسكو، الثلاثاء، حيث أجريا محادثات لأكثر من خمس ساعات مع الرئيس الروسي.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اللقاء بأنه "جيد جدا"، مؤكدا أن بوتين "يريد إنهاء الحرب".

وقال الرئيس الروسي، في مقابلة إعلامية خلال زيارة للهند اليوم الخميس، إن المفاوضات الجارية "معقّدة"، لكن من الضروري "التعاون" مع مساعي واشنطن بدلا من عرقلتها.

وأضاف أن "تحقيق توافق بين أطراف متنافسة ليس بالمهمة بالسهلة، لكن الرئيس ترامب يحاول حقا، باعتقادي، القيام بذلك"، بحسب تصريحات أوردتها مجلة "إنديا توداي".

وتابع بوتين "أعتقد بأن علينا التعاون مع هذه المساعي بدلا من عرقلتها".