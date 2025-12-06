واشنطن وكييف تواصلان محادثاتهما السبت في ميامي

تواصل الولايات المتحدة وأوكرانيا محادثاتهما الماراثونية، السبت، في ميامي لليوم الثالث توالياً، وفق ما أفاد بيان صادر عن الخارجية الأميركية مساء الجمعة، مضيفاً أن إحراز «أي تقدم حقيقي» نحو السلام يعتمد على استعداد روسيا.

وأفاد البيان الذي نشره المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على منصة إكس أن «الطرفين اتفقا على أن التقدم الحقيقي نحو أي اتفاق يعتمد على استعداد روسيا لإظهار التزام جاد بسلام طويل الأمد، بما في ذلك اتخاذ خطوات نحو خفض التصعيد».

وأوضحت الخارجية في البيان أن المشاركين «اتفقوا على إطار الترتيبات الأمنية (...) وقدرات الردع الضرورية للحفاظ على سلام دائم» في حال التوصل لاتفاق.

وأضاف البيان أن الوفدين سيجتمعان مجدداً السبت «لمواصلة الدفع قدماً بالمحادثات» حول الخطة الأميركية لإنهاء الحرب مع روسيا.

ويشارك في المفاوضات التي تجري قرب ميامي ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس، عن الجانب الأميركي، وكبير المفاوضين رستم عمروف والجنرال أندريه هناتوف عن الجانب الأوكراني.