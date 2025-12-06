تعرض منطقتين في روسيا للقصف

قال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إن قواته قصفت مصفاة ريازان الروسية لتكرير النفط. وأضاف الجيش أن المصفاة تعرضت للهجوم في وقت مبكر من اليوم السبت، لكنه لم يدل بتفاصيل عن الهجمات.

قال مسؤولان روسيان، اليوم السبت، إن طائرات مسيرة استهدفت منطقتي ريازان وفارونيش خلال الليل، مما تسبب في أضرار دون وقوع إصابات.

وقال بافيل مالكوف حاكم ريازان إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق على سطح مبنى سكني متعدد الطوابق، وإن حطام المسيرات سقط في أرض "منشأة صناعية".

ولم يذكر مالكوف اسم المنشأة. وسبق أن استهدفت أوكرانيا عدة مرات مصفاة نفط محلية.

وفي منطقة فارونيش، قال الحاكم ألكسندر جوسيف إن ضربة بطائرات مسيرة ألحقت أضرارا بمحطة وقود ومدرسة وعدة مبان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن دفاعاتها الجوية أسقطت 116 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.