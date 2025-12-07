بريطانيا: أوكرانيا في "لحظة محورية" قبيل محادثات لندن

قال بات ماكفادن وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، اليوم الأحد، إن أوكرانيا تواجه لحظة "محورية" في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة لندن لإجراء مباحثات بشأن مقترحات السلام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الرئيس الأوكراني سيلتقى رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر في لندن غدا الاثنين بجانب كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس. يأتي هذا اللقاء في ظل استمرار المباحثات بين المسؤولين الأوكرانيين والأميركيين بشأن خطة السلام التي تدعمها واشنطن لإنهاء الأزمة المستمرة منذ نحو أربع سنوات.

وقال ماكفادن إن أمن أوكرانيا وتقرير مصيرها سيكونان "محور" مباحثات المسؤولين. وأضاف، لشبكة "سكاي نيوز" التلفزيونية، إن "المبدأ وراء المباحثات هو أن تكون أوكرانيا قادرة على تقرير مستقبلها".

وأوضح "هذه لحظة محورية للغاية. الجميع يريد انتهاء الحرب، ولكن يريدون أن يتم ذلك بطريقة تمنح أوكرانيا حرية الاختيار في المستقبل".