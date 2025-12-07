فرنسا تدعم نيجيريا في مواجهة الإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن بلاده ستعزز "الشراكة" مع نيجيريا "في مواجهة مختلف التحديات الأمنية، وخصوصا التهديد الإرهابي في شمال" البلاد.

وقال ماكرون، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "سنعزّز شراكتنا مع السلطات ودعمنا للسكان المتضررين"، مضيفا أن ذلك يأتي "بناء على طلب" قدمه الرئيس النيجيري بولا تينوبو خلال مكالمة هاتفية.

وتابع "ندعو جميع شركائنا إلى التعبئة"، من دون أن يخوض في طبيعة "الإجراءات" التي تعتزم باريس اتخاذها.

تعاني نيجيريا من هجمات تنفذها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح أكثر من مليونين، وفقا للأمم المتحدة.

كما تواجه السلطات في نيجيريا، أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، عمليات خطف جماعي في السنوات الأخيرة، وخاصة في الشمال الغربي والوسط، نفذتها عصابات مسلحة تستهدف الحصول على فدية، تزرع الرعب في المناطق الريفية.

دفع تصاعد أعمال العنف الرئيس تينوبو إلى إعلان حال طوارئ أمنية وطنية، وأمر بتعزيز عديد قوات الأمن.