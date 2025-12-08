حرائق الغابات تجتاح أستراليا وتخلف خسائر وأضراراً

توفي رجل إطفاء وهو يكافح حرائق دمرت حوالي 40 منزلا في ولايتين أستراليتين، حسبما قال مسؤولون اليوم الاثنين. وقال مفوض خدمة الإطفاء الريفية ترينت كيرتين إن الرجل أصيب أثناء مكافحة حريق غابات بالقرب من بلدة بولهاديله في ولاية نيو ساوث ويلز، والذي أتى على 3500 هكتار (8650 فدانا) من الغابات ودمر أربعة منازل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال كيرتين إن رجال الإطفاء يتوقعون أن يكافحوا الحريق لأيام. وكان هناك 52 حريق غابات مشتعلا في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز اليوم الاثنين وظل تسعة منها خارج السيطرة. وقال كيرتين إن ما مجموعه 20 منزلا دمرت خلال يوم الأحد في تلك الولاية. وفي ولاية تسمانيا الجزيرة، قال المسؤول الحكومي المحلي ديك شو لهيئة الإذاعة الأسترالية إن 19 منزلا دمرت بسبب حريق غابات يوم الأحد في مجتمع دولفين ساندز الساحلي. وقال شو إنه تم احتواء الحريق.