الأربعاء 10 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

حرائق الغابات تجتاح أستراليا وتخلف خسائر وأضراراً

حريق غابات في أستراليا(أرشيفية)
8 ديسمبر 2025 08:00

توفي رجل إطفاء وهو يكافح حرائق دمرت حوالي 40 منزلا في ولايتين أستراليتين، حسبما قال مسؤولون اليوم الاثنين. وقال مفوض خدمة الإطفاء الريفية ترينت كيرتين إن الرجل أصيب أثناء مكافحة حريق غابات بالقرب من بلدة بولهاديله في ولاية نيو ساوث ويلز، والذي أتى على 3500 هكتار (8650 فدانا) من الغابات ودمر أربعة منازل خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال كيرتين إن رجال الإطفاء يتوقعون أن يكافحوا الحريق لأيام. وكان هناك 52 حريق غابات مشتعلا في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز اليوم الاثنين وظل تسعة منها خارج السيطرة. وقال كيرتين إن ما مجموعه 20 منزلا دمرت خلال يوم الأحد في تلك الولاية. وفي ولاية تسمانيا الجزيرة، قال المسؤول الحكومي المحلي ديك شو لهيئة الإذاعة الأسترالية إن 19 منزلا دمرت بسبب حريق غابات يوم الأحد في مجتمع دولفين ساندز الساحلي. وقال شو إنه تم احتواء الحريق.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع أستراليا وتعزي في وفاة رجل إطفاء في حريق الغابات
«دبا» يكرّم مشجعه الأسترالي
المصدر: وكالات
أستراليا
حرائق الغابات
نيو ساوث ويلز
آخر الأخبار
نازحة فلسطينية في مخيم بدير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يضغط للانتقال إلى المرحلة الثانية من «اتفاق غزة»
10 ديسمبر 2025
تطور لافت في موقف لندن تجاه تنظيم الإخوان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التوجه البريطاني لحظر «الإخوان» يقرّب نهاية «الجماعة»
10 ديسمبر 2025
البابا يلتقي الرئيس الأوكراني في إيطاليا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يؤكد رفضه التنازل عن أي أراض لروسيا
10 ديسمبر 2025
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: تنظيم الإخوان يقف ضد أي مسار حقيقي للسلام في السودان
10 ديسمبر 2025
طفل نازح يتمسك بسياج بمخيم في دير البلح (رويترز)
الأخبار العالمية
«يونيسف»: أطفال غزة ما زالوا يعانون سوء تغذية حاداً
10 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©