الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الأخبار العالمية

«الاتحاد الأفريقي»: تحقيق مكاسب ملموسة ضد حركة «الشباب»

آليات عسكرية لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال - أرشيفية
9 ديسمبر 2025 01:24

مقديشو (الاتحاد)

صرّح قائد قوة الاتحاد الأفريقي، أمس، بأن قوات الاتحاد حققت مكاسب ملموسة ضد حركة الشباب في منطقة شبيلي السفلى الصومالية، حيث طردت تلك القوات، الجماعة المسلحة من عدة مناطق، بما في ذلك بريري وسبيد وعانولي.
وأدلى الفريق سام كافوما بهذه التصريحات خلال إعادة فتح جسري سبيد وعانولي اللذين دُمرا في تفجير شنته حركة الشباب في يونيو الماضي، وقال إن إعادة الإعمار تمثل إنجازاً هاماً في المرحلة الأولى من العمليات الأمنية المشتركة.
وشكر كافوما الولايات المتحدة والشركاء الآخرين على دعمهم، وأشاد بقوات الحكومة الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي على شجاعتها وعزيمتها طوال الحملة لاستعادة المنطقة. وحثّ القائد في النهاية القوات الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي على الاستعداد للمرحلة التالية من العمليات الهادفة إلى تطهير جيوب حركة الشباب المتبقية في جميع أنحاء البلاد.

الاتحاد الأفريقي
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
شبيلي السفلى
الصومال
الحكومة الصومالية
