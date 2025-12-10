الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

22 قتيلاً في انهيار مبنيين في مدينة فاس المغربية

شرطي في موقع انهيار المبنيين في فاس بالمغرب
11 ديسمبر 2025 01:10

الرباط (الاتحاد)

أعلنت السلطات المحلية في المغرب، أمس، مقتل 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة جراء انهيار بنايتين سكنيتين من 4 طوابق في مدينة فاس شمالي البلاد.
وقالت السلطات في بيان: إن «الحادث وقع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء في حي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة»، موضحة أنه كانت تقطن في البنايتين 8 أسر.
وأضافت أن فرق الوقاية المدنية والسلطات الأمنية والمحلية انتقلت فوراً إلى موقع الانهيار لمباشرة عمليات الإنقاذ.
وذكرت أنه تم تأمين محيط الحادث وإجلاء سكان المنازل المجاورة احترازياً فيما نقل المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي في فاس لتلقي العلاج اللازم.
وأكدت أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال متواصلة لاحتمال وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض.

فاس المغربية
فاس
مدينة فاس المغربية
المغرب
انهيار مبنى
