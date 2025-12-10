22 قتيلاً في انهيار مبنيين في مدينة فاس المغربية

الرباط (الاتحاد)

أعلنت السلطات المحلية في المغرب، أمس، مقتل 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة جراء انهيار بنايتين سكنيتين من 4 طوابق في مدينة فاس شمالي البلاد.

وقالت السلطات في بيان: إن «الحادث وقع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء في حي المستقبل بالمنطقة الحضرية المسيرة»، موضحة أنه كانت تقطن في البنايتين 8 أسر.

وأضافت أن فرق الوقاية المدنية والسلطات الأمنية والمحلية انتقلت فوراً إلى موقع الانهيار لمباشرة عمليات الإنقاذ.

وذكرت أنه تم تأمين محيط الحادث وإجلاء سكان المنازل المجاورة احترازياً فيما نقل المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي في فاس لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال متواصلة لاحتمال وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض.