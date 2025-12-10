زيلينسكي يعلن عن اجتماع جديد لداعمي أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اجتماع جديد للدول الغربية الداعمة لبلاده -ما يعرف باسم تحالف الراغبين، غداً الخميس. وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: "قد يحمل هذا الأسبوع أخبارا لنا جميعا - وينهي سفك الدماء".

ويضم تحالف الراغبين الذي تقوده أوروبا دول بالاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا، فضلا عن دول من خارج الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة والنرويج.

وقال زيلينسكي مرة أخرى إن أوكرانيا تعمل على وثيقة إطارية من 20 نقطة يمكن أن تحدد معايير إنهاء الحرب.

وقال إن بلاده تعتزم تسليم هذه الوثيقة إلى الولايات المتحدة "في المستقبل القريب".