الخميس 11 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يعلن عن اجتماع جديد لداعمي أوكرانيا

زيلينسكي يعلن عن اجتماع جديد لداعمي أوكرانيا
11 ديسمبر 2025 01:01

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اجتماع جديد للدول الغربية الداعمة لبلاده -ما يعرف باسم تحالف الراغبين، غداً الخميس. وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء: "قد يحمل هذا الأسبوع أخبارا لنا جميعا - وينهي سفك الدماء". 
ويضم تحالف الراغبين الذي تقوده أوروبا دول بالاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا، فضلا عن دول من خارج الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة والنرويج.
وقال زيلينسكي مرة أخرى إن أوكرانيا تعمل على وثيقة إطارية من 20 نقطة يمكن أن تحدد معايير إنهاء الحرب.
 وقال إن بلاده تعتزم تسليم هذه الوثيقة إلى الولايات المتحدة "في المستقبل القريب".

 

أخبار ذات صلة
روسيا: التسوية السياسية في أوكرانيا «أولوية قصوى»
ماكرون وستارمر وميرتس يبحثون مع ترامب ملف أوكرانيا
المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
آخر الأخبار
خلال لقاء وفدي البلدين (من المصدر)
علوم الدار
«سيدات أعمال الإمارات» يبحث تعزيز التعاون مع تتارستان
اليوم 14:41
هاو يثق في قدرة نيوكاسل على التأهل المباشر في «الأبطال»
الرياضة
هاو يثق في قدرة نيوكاسل على التأهل المباشر في «الأبطال»
اليوم 14:39
الصحف الإسبانية تعنّف الريال بالإنذار الأحمر!
الرياضة
الصحف الإسبانية تعنّف الريال بالإنذار الأحمر!
اليوم 14:37
«التحكيم الرياضي» يستعرض خطط تعزيز الاستقلالية وتعزيز الشفافية
الرياضة
«التحكيم الرياضي» يستعرض خطط تعزيز الاستقلالية وتعزيز الشفافية
اليوم 14:36
حلبة ياس تستعد لاستقبال نخبة سائقي التحمل في «الخليج 12 ساعة»
الرياضة
حلبة ياس تستعد لاستقبال نخبة سائقي التحمل في «الخليج 12 ساعة»
اليوم 14:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©