السبت 13 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
حمدان بن محمد: على خطى محمد بن راشد تعلمنا أن المستقبل لا ينتظر بل يُصنع اليوم

12 ديسمبر 2025 14:27

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن على خطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعلمنا أن المستقبل لا ينتظر بل يُصنع اليوم.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «على خطى محمد بن راشد، تعلمنا أن المستقبل لا ينتظر.. بل يُصنع اليوم.. فهذه دبي التي أطلق نهضتها العالمية راشد بن سعيد، رحمه الله، برؤية تستشرف المستقبل حين قال: «أنا لا أنظر إلى السنة القادمة ولا حتى 5 سنوات قادمة.. لكن أنظر إلى 50 سنة إلى الأمام».. وفي رحلتنا نحو الريادة، الجميع شريك، والكل مسؤول.. فصناعة المستقبل الذي نريده للأجيال القادمة ليست شعاراً في دبي، بل رؤية واضحة ومنهج عمل ثابت».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
محمد بن راشد
