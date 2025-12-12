جرحى جراء هجوم بمسيّرة على مبنى في روسيا

أصيب سبعة أشخاص من بينهم طفل في هجوم بطائرة مسيّرة في منطقة "تفير" الروسيّة على بعد 180 كليومترا شمال غرب العاصمة موسكو، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية اليوم الجمعة.

وقال حاكم المنطقة فيتالي كوروليوف، على تطبيق تلغرام "نعمل على معالجة آثار سقوط حطام طائرة مسيرة على مبنى" في تفير.

وأضاف أن سبعة أشخاص من بينهم طفل أصيبوا في هذا الهجوم، وأن عشرين آخرين اضطروا إلى مغادرة المبنى بسبب الأضرار.

وأظهرت صور، الواجهة المتفحّمة للطوابق الأولى من مبنى كبير وتحطّم نوافذ عدة شقق.

والتقطت كاميرات مراقبة لحظة وقوع الضربة في الطوابق السفلية من المبنى، ما أدى إلى انفجار قوي واندلاع حريق.

وقالت ناتاليا، التي تقيم في منزل مجاور "رأينا لهبا هائلا، لهبا قويا جدا. ولم ندرك مدى حجم المأساة إلا لاحقا عندما تم إخماد الحريق".