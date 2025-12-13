الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ألمانيا ترسل جنودا إلى بولندا للمساعدة في تحصين الحدود

جنود بولنديون يحرسون الحدود
13 ديسمبر 2025 18:49

أعلنت ألمانيا عزمها إرسال مجموعة من جنودها إلى بولندا للمساعدة في مشروع تحصين حدودها الشرقية.
كانت بولندا، أحد أكبر الداعمين الأوروبيين لأوكرانيا في أزمتها الحالية، أعلنت في مايو الماضي عن خطط لتعزيز قسم طويل من حدودها يشمل بيلاروسيا.
وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية إنّ المهمة الرئيسية للجنود الألمان في بولندا ستكون "الأنشطة الهندسية".
وأضاف أن هذه الأعمال قد تشمل "بناء تحصينات، وحفر خنادق، ووضع أسلاك شائكة، وإقامة حواجز للدبابات".
وتابع أنّ "الدعم، الذي يقدمه الجنود الألمان في إطار هذه العملية، يقتصر على هذه الأعمال الهندسية".
لم يُحدّد الناطق العدد الدقيق للقوات المشاركة، واكتفى بالقول إنّه "عدد متوسط من رقمين".
يُتوقَّع أن تشارك هذه القوات في المشروع بدءا من الربع الثاني من عام 2026 وحتى نهاية سنة 2027.

المصدر: وكالات
ألمانيا
بولندا
الأزمة الأوكرانية
