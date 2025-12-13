الأحد 14 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتيلان في روسيا إثر هجوم بطائرة مسيرة

هجوم بطائرة مسيرة على روسيا
13 ديسمبر 2025 22:47

قالت السلطات الروسية، اليوم السبت، إن هجوما بطائرة مسيرة في جنوب غرب روسيا أسفر عن مقتل شخصين، وذلك فيما تكتسب محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة زخما.
وأكد رومان بوسارجين، حاكم منطقة ساراتوف أن الهجوم تسبب في أضرار بمبنى كما تحطمت عدة نوافذ في روضة أطفال ومستوصف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 41 طائرة مسيرة فوق الأراضي الروسية الليلة الماضية.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت، بأن مستشارين للسياسة الخارجية من الولايات المتحدة وأوكرانيا وألمانيا، من بين آخرين، سيجتمعون في برلين غدا الأحد.
ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، في إطار جهود القادة الأوروبيين لتوجيه المفاوضات.
وحاول المسؤولون الأميركيون لشهور استكشاف مطالب كل جانب فيما يضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء سريع للأزمة الأوكرانية المستمرة منذ نحو أربع سنوات. 

المصدر: د ب أ
