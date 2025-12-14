الإثنين 15 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

استمرار المعارك بين تايلاند وكمبوديا

نازحون جراء المعارك بين تايلاند وكمبوديا
14 ديسمبر 2025 23:21

تواصلت المعارك الحدودية بين تايلاند وكمبوديا، اليوم الأحد، مع دخول النزاع الذي أودى بـ27 شخصا أسبوعه الثاني، بعدما نفت بانكوك التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وأفادت وزارة الصحة التايلاندية بأن مدنيا يبلغ 63 عاما قُتل، الأحد، خلال اشتباكات حدودية مع كمبوديا، في أول وفاة لمدني في البلاد منذ تجدّد النزاع قبل أسبوع.
وبالتالي، ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات التي اندلعت في 7 ديسمبر الجاري إلى 27 شخصا على الأقل، بينهم 15 جنديا تايلانديا و11 مدنيا كمبوديا على الأقل بحسب مصادر رسمية، إضافة إلى نزوح نحو 800 ألف شخص على جانبي الحدود.
ومن مخيم لإيواء النازحين في مقاطعة بانتاي مينتشي الكمبودية الحدودية، قال شون ليب (63 عاما) "أنا هنا منذ ستة أيام، وأنا حزين لاستمرار القتال. أقلق على منزلي وماشيتي. أريد أن يتوقف هذا".
ويتبادل البلدان الاتهامات بإشعال المواجهات واستهداف المدنيين.
وقال سوراسانت كونغسيري المتحدث باسم وزارة الدفاع التايلاندية إن كمبوديا قصفت عددا من المقاطعات الحدودية مساء السبت ويوم الأحد.
من جهتها، أكدت المتحدثة الكمبودية مالي سوتشياتا أن القوات التايلاندية واصلت القصف وإطلاق قذائف الهاون في المناطق القريبة من الحدود منذ منتصف ليل الأحد.
وأغلقت كمبوديا، أمس السبت، كافة المعابر الحدودية مع تايلاند.

المصدر: وكالات
كمبوديا
تايلاند
معارك
