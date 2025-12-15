الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يعلّق على المباحثات مع الأميركيين بشأن خطة السلام

زيلينسكي يلتقي الموفدين الأميركيين ويتكوف وكوشنير بحضور المستشار الألماني ميرتس
15 ديسمبر 2025 20:52

علّق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، على المباحثات مع المفاوضين الأميركيين في برلين بشأن خطة السلام الهادفة إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
وتحدث زيلينسكي عن مباحثات "غير سهلة" ولكن "مثمرة" مع الموفدين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنرفي العاصمة الألمانية.
وقال زيلينسكي، خلال منتدى اقتصادي ألماني-أوكراني "سأكون صادقا معكم، هذه المحادثات ليست أبدا سهلة. لكن التواصل كان مثمرا، مع تفاصيل كثيرة، فعلا كثيرة".
بدوره، أعلن كبير المفاوضين الأوكرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة، اليوم الاثنين "إحراز تقدم حقيقي"، وذلك إثر اجتماع مغلق في برلين.
وكتب رستم عمروف، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن "المفاوضات بين أوكرانيا والولايات المتحدة كانت بناءة ومثمرة، مع إحراز تقدم حقيقي. نأمل أن نتوصل إلى اتفاق يقرّبنا من السلام بحلول نهاية هذا اليوم".
لكن المكتب الإعلامي لرستم عمروف عاد وأوضح للصحافيين أنه من غير المتوقع التوصل لأي اتفاق اليوم وأن المقصود هو أنه "يأمل في مواءمة مواقفه" مع موقف الوفد الأميركي.
وقال عمروف إن الموفدين الأميركيين "يعملان، بشكل بناء جدا، لمساعدة أوكرانيا في إيجاد طريق نحو اتفاق سلام دائم".

المصدر: آ ف ب
فولوديمير زيلينسكي
خطة سلام
الأزمة الأوكرانية
ستيف ويتكوف
جاريد كوشنير
