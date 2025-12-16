أوامر إخلاء في واشنطن بعد انهيار سد

دعت السلطات الأميركية الاثنين إلى إخلاء منطقة قرب مدينة سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة بعد انهيار سد بسبب الأمطار الغزيرة في المنطقة.



ويطال هذا التحذير من الفيضانات الصادر عن خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية أكثر من 46 ألف شخص في مقاطعة كينغ في الضاحية الجنوبية لمدينة سياتل.

وأفاد جهاز الطوارئ في المقاطعة بانهيار سد على نهر غرين قرب منطقة صناعية وتجارية.





وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية على إكس أن "الظروف خطرة وقد تغلق الطرق في أي وقت" داعية سكان بعض أجزاء توكويلا ورينتون وكينت إلى "المغادرة فوراً".

وأعلن الحرس الوطني لولاية واشنطن الذي نشر قبل أيام بسبب الأمطار الغزيرة، أنه سيرسل قواته إلى موقع انهيار السد لتقديم المساعدة في إجلاء السكان.



ومنذ أيام، تهطل أمطار غزيرة على شمال غرب الولايات المتحدة والساحل الغربي لكندا ما تسبب في فيضانات واسعة النطاق وعمليات إجلاء.