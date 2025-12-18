الجمعة 19 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
حريق جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي

تحطم طائرة أثناء الهبوط في مطار أميركي
18 ديسمبر 2025 21:41

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية، اليوم الخميس، أن طائرة تحطمت أثناء هبوطها بمطار إقليمي في ولاية كارولينا الشمالية، مما أسفر عن اندلاع حريق كبير.

وقالت الإدارة، في بيان، إن الطائرة من طراز "سيسنا C550" وتحطمت في مطار ستيتسفيل الإقليمي. كما أكد المطار، عبر صفحته على موقع فيسبوك، وقوع الحادث.

أخبار ذات صلة
ولم يؤكد المسؤولون بعد هوية من كانوا على متن الطائرة أو ما إذا كان هناك أي وفيات.

وسيتولى كل من إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحادث. وسيقود المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق وسيقدم أي مستجدات.

المصدر: وكالات
تحطم طائرة
كارولينا الشمالية
