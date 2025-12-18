حريق جراء تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار أميركي

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية، اليوم الخميس، أن طائرة تحطمت أثناء هبوطها بمطار إقليمي في ولاية كارولينا الشمالية، مما أسفر عن اندلاع حريق كبير.

وقالت الإدارة، في بيان، إن الطائرة من طراز "سيسنا C550" وتحطمت في مطار ستيتسفيل الإقليمي. كما أكد المطار، عبر صفحته على موقع فيسبوك، وقوع الحادث.

ولم يؤكد المسؤولون بعد هوية من كانوا على متن الطائرة أو ما إذا كان هناك أي وفيات.

وسيتولى كل من إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحادث. وسيقود المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق وسيقدم أي مستجدات.