ويتكوف يبحث مع موفدين أوروبيين أزمة أوكرانيا

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلا عن ​مصدرين، بأن ​ستيف ⁠ويتكوف مبعوث ‌البيت الأبيض ‌سيجتمع في ميامي، اليوم الجمعة، مع ⁠مستشاري الأمن القومي ⁠لأوكرانيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

تتناول المباحثات خطة واشنطن لإنهاء الأزمة الأوكرانية، وفق ما أعلن كبير مفاوضي كييف.

وكتب رستم عمروف، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "سنبدأ سلسلة جديدة من المشاورات مع الجانب الأميركي. بمبادرة (من واشنطن)، يشارك شركاؤنا الأوروبيون أيضا في المباحثات".

وقال مسؤول ​في البيت الأبيض، لوكالة "رويترز" للأنباء، إن ويتكوف وجاريد ‍كوشنر يعتزمان أيضا لقاء وفد روسي ‍في ⁠ميامي ​مطلع الأسبوع المقبل، في ​إطار مساعيهما ‍للتوصل إلى اتفاق لإنهاء غزو موسكو لأوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعتزم إيفاد جونتر زاوتر مفاوضه المعني بملف أوكرانيا إلى ولاية فلوريدا للمشاركة في المحادثات المقرر إجراؤها في عطلة نهاية الأسبوع بين الولايات المتحدة وروسيا حول التوصل إلى حل سلمي.

وكان زاوتر شارك في المفاوضات التي جرت بين الأوروبيين والولايات المتحدة وأوكرانيا في العاصمة الألمانية برلين يومي الأحد والاثنين الماضيين. وخلال تلك المحادثات، أُدخلت تعديلات على خطة أميركية من 20 نقطة تهدف إلى التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية بعد نحو أربع سنوات من انطلاقها.

وقد تحقق تقدم ملحوظ، ولا سيما في ما يتعلق ببند توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.