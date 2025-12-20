الأحد 21 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا تقترح صيغة جديدة للمحادثات بين روسيا وأوكرانيا

ويتكوف وزيلينسكي خلال لقاء سابق في ألمانيا
20 ديسمبر 2025 18:27

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة عرضت صيغة جديدة محتملة لمحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا بمشاركة مبعوثين أميركيين وربما أوروبيين.
وأوضح الرئيس الأوكراني ​أن كييف ستعلن موقفها من هذه ‌الصيغة بمجرد أن يتضح ما إذا كانت ​نتائج المناقشات الثنائية مع ⁠المفاوضين الأميركيين، ‌التي استؤنفت أمس الجمعة، إيجابية، مضيفا أنه يعتزم تناول الأمر مع رئيس الوفد الأوكراني رستم أوميروف.
وفي حديثه إلى ⁠الصحفيين في كييف، لم يتطرق زيلينسكي ⁠إلى تفاصيل حول شكل الصيغة التي اقترحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال زيلينسكي "قالت ​الولايات المتحدة إنها ستعقد اجتماعا منفصلا مع ممثلي روسيا. واقترحوا الصيغة التالية، على حد علمي: أوكرانيا وأميركا وروسيا، وربما أوروبا أيضا لأن لها ​ممثلين هناك".

أخبار ذات صلة
روبيو: الولايات المتحدة لن تفرض اتفاق سلام على أوكرانيا
بوتين: الكرة في ملعب أوكرانيا وحلفائها لإنهاء الأزمة

وأكد أنه سيكون من "المنطقي عقد اجتماع مشترك مماثل... بعد أن نفهم النتائج المحتملة للاجتماع الذي انعقد بالفعل".
قبيل تصريحات زيلينسكي، أعلن الموفد الروسي للمسائل الاقتصادية كيريل دميترييف، اليوم السبت، أنه في طريقه إلى ميامي، حيث توجد فرق أوكرانية وأوروبية للمشاركة في المفاوضات التي يقودها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.
وكتب دميترييف، على منصة "إكس": "في الطريق إلى ميامي".
وقال إن "دعاة الحرب يواصلون العمل بلا كلل من أجل تقويض خطة السلام الأميركية لأوكرانيا".
وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا، الجمعة قرب ميامي، المفاوض الأوكراني رستم عمروف وممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وقال عمروف، في ختام المحادثات، إنّ وفده اتفق مع الأميركيين على "مواصلة العمل المشترك في المستقبل القريب".

المصدر: وكالات
اجتماع ثلاثي
الأزمة الأوكرانية
خطة سلام
آخر الأخبار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
علوم الدار
برعاية رئيس الدولة.. حمدان بن زايد يشهد العرس الجماعي لـ86 شاباً من منطقة الظفرة
اليوم 23:25
فلسطينيون يقفون قرب منازل ومبان مدمرة في قطاع غزة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا تدعو لضبط النفس في غزة
21 ديسمبر 2025
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
الذكاء الاصطناعي
تطوير طريقة جديدة لزيادة قدرات نماذج اللغة الكبيرة
21 ديسمبر 2025
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
الرياضة
ليفربول يخرج منتصراً من معركة توتنهام!
21 ديسمبر 2025
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
الرياضة
جوارديولا متفائل بقدرة مانشستر سيتي على التتويج بـ«البريميرليج»
21 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©