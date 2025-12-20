أميركا تقترح صيغة جديدة للمحادثات بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة عرضت صيغة جديدة محتملة لمحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا بمشاركة مبعوثين أميركيين وربما أوروبيين.

وأوضح الرئيس الأوكراني ​أن كييف ستعلن موقفها من هذه ‌الصيغة بمجرد أن يتضح ما إذا كانت ​نتائج المناقشات الثنائية مع ⁠المفاوضين الأميركيين، ‌التي استؤنفت أمس الجمعة، إيجابية، مضيفا أنه يعتزم تناول الأمر مع رئيس الوفد الأوكراني رستم أوميروف.

وفي حديثه إلى ⁠الصحفيين في كييف، لم يتطرق زيلينسكي ⁠إلى تفاصيل حول شكل الصيغة التي اقترحتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي "قالت ​الولايات المتحدة إنها ستعقد اجتماعا منفصلا مع ممثلي روسيا. واقترحوا الصيغة التالية، على حد علمي: أوكرانيا وأميركا وروسيا، وربما أوروبا أيضا لأن لها ​ممثلين هناك".

وأكد أنه سيكون من "المنطقي عقد اجتماع مشترك مماثل... بعد أن نفهم النتائج المحتملة للاجتماع الذي انعقد بالفعل".

قبيل تصريحات زيلينسكي، أعلن الموفد الروسي للمسائل الاقتصادية كيريل دميترييف، اليوم السبت، أنه في طريقه إلى ميامي، حيث توجد فرق أوكرانية وأوروبية للمشاركة في المفاوضات التي يقودها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير.

وكتب دميترييف، على منصة "إكس": "في الطريق إلى ميامي".

وقال إن "دعاة الحرب يواصلون العمل بلا كلل من أجل تقويض خطة السلام الأميركية لأوكرانيا".

وكان ويتكوف وكوشنر قد التقيا، الجمعة قرب ميامي، المفاوض الأوكراني رستم عمروف وممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وقال عمروف، في ختام المحادثات، إنّ وفده اتفق مع الأميركيين على "مواصلة العمل المشترك في المستقبل القريب".