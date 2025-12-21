لقاء جديد بين الأميركيين والأوكرانيين في ميامي

أعلن رستم عمروف كبير المفاوضين الأوكرانيين أنه سيلتقي نظراءه الأميركيين، اليوم الأحد، في اليوم الثالث من المحادثات الهادفة لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وتستمر المحادثات في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية حيث يوجد مفاوضون أوروبيون وأوكرانيون وروس والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.

وكتب عمروف، على منصات التواصل الاجتماعي "اليوم الثالث من العمل في الولايات المتحدة. سنعقد اليوم، أنا ورئيس أركان الجيش الأوكراني أندري غناتوف، اجتماعا جديدا مع الجانب الأميركي".

وتجري مباحثات منفصلة في ميامي، منذ الجمعة، بشأن تسوية للنزاع المستمر منذ فبراير 2022.

وكان الموفد الروسي كيريل دميتريف وصل، أمس السبت، إلى ميامي.

ونفت الرئاسة الروسية، اليوم الأحد، التحضير لإجراء محادثات ثلاثية بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، إنّ واشنطن اقترحت عقد لقاء ثلاثي بحضور موفدي روسيا وأوكرانيا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي للرئيس فلاديمير بوتين قوله، اليوم الأحد "لم يتطرّق أحد جدّيا إلى هذه المبادرة حتّى الساعة وهي ليست قيد التحضير بحسب علمي".