رئيس وزراء أستراليا يشارك في تأبين قتلى هجوم بونداي

شارك رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الأحد، في تجمع لتأبين القتلى الذين سقطوا جراء العملية الإرهابية التي وقعت خلال تجمع يهودي في مدينة سيدني.

وقف الحضور دقيقة صمت الساعة 6:47 مساء بالتوقيت المحلي، ​وهو وقت وقوع هجوم الأسبوع الماضي.

وقطعت قنوات التلفزيون والإذاعة بثها خلال ‌دقيقة الصمت.

وحضر عشرات الآلاف، منهم ألبانيزي وقادة آخرون، مراسم ​التأبين التي أقيمت تحت حراسة أمنية مشددة شملت ⁠وجود ‌قناصة على أسطح المباني وقوارب شرطة في المياه.

ولم يكن من المقرر أن يلقي ألبانيزي كلمة خلال الحدث.

وقال كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، التي تقع فيها مدينة سيدني، إن الهجوم محاولة للتهميش والتفرقة والترهيب وبث الرعب.

وأعلن ألبانيزي، في وقت سابق ​اليوم، عن مراجعة أمنية ستجريها ‍وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في البلاد بعد مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات الأسبوع الماضي في هجوم شاطئ بونداي.

وأضاف ألبانيزي أن المراجعة، التي سيقودها رئيس سابق لوكالة المخابرات الأسترالية، ستحقق فيما ‍إذا كانت الشرطة الاتحادية وأجهزة المخابرات لديها "الصلاحيات والهياكل ⁠والإجراءات وترتيبات التعاون السليمة التي تسمح ​بالحفاظ على أمن الأستراليين".

وقال ألبانيزي، في بيان "العمل الوحشي المستوحى من ‍داعش، يوم الأحد الماضي، يدعم التغير السريع في الوضع الأمني في بلادنا. يجب أن تكون أجهزتنا الأمنية في أفضل وضع للرد".